В пригороде Дамаска за два дня погибли более 100 человек

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Более 100 человек погибли в пригороде Дамаска Восточная Гута за последние два дня.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"В Восточной Гуте продолжаются столкновения, которые, как сообщается, привели к гибели более 100 человек за последние 48 часов. После принятия 24 февраля резолюции СБ ООН 2401, которая требует введения режима прекращения огня, поступают сообщения о сотнях погибших и тысячах раненных из-за боев, наземных и авиаударов", - заявил Дюжаррик.

Он также сообщил, что из-за небезопасной ситуации в районе гуманитарные агентства ООН не смогли отправить автоколонну с гуманитарными грузами в населенный пункт Дума в Восточной Гуте.