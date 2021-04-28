В президентских выборах в Сирии будет участвовать 51 кандидат

Народный совет (парламент) Сирии получил от высшего конституционного суда заявки 51 кандидата на участие в президентских выборах 26 мая.

Народный совет (парламент) Сирии получил от высшего конституционного суда заявки 51 кандидата на участие в президентских выборах 26 мая.

Как передает Report, об этом сообщает государственное агентство САНА.

"Глава Народного совета заявил о передаче со стороны высшего конституционного суда заявки от кандидата Хасана Рабии Рувейли на должность президента. Это 51-я заявка на участие в президентских выборах", - пишет агентство.

На выборах 2014 года было зарегистрировано 24 заявки, из них приняли участие в выборах три кандидата, включая действующего президента Башара Асада.

Согласно конституции Сирии, парламент принимает заявки кандидатов на протяжении 10 дней после объявления начала предвыборной кампании (19 апреля). Только за последние сутки заявки подали 12 кандидатов. Однако участвовать в выборах смогут только те граждане, за кого проголосуют не менее 35 депутатов.