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В Праге создадут палаточный городок для беженцев с Украины

В Праге создадут палаточный городок для беженцев с Украины Палаточный городок для беженцев с Украины, число которых увеличивается в Чехии, создадут в среду в Праге.
Другие страны
11 мая 2022 г. 15:10
В Праге создадут палаточный городок для беженцев с Украины

Палаточный городок для беженцев с Украины, число которых увеличивается в Чехии, создадут в среду в Праге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый вице-премьер республики, министр внутренних дел Вит Ракушан.

На данный момент беженцы находятся в залах и коридорах главного вокзала Праги. Так как здание не предназначено для проживания людей, было принято решение построить палаточный городок. В каком месте города он будет разбит, власти не сообщают, отмечает газета Mlada fronta DNES..

С 24 февраля чешские власти выдали 337 151 специальную визу беженцам с Украины. Данный документ позволяет получить временное убежище в республике. Половину из общего числа беженцев в стране составляют дети, а четыре пятых взрослых, покинувших Украину, - женщины.

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Версия на английском языке Tent camp for refugees from Ukraine to be set up in Prague

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