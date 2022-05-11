В Праге создадут палаточный городок для беженцев с Украины

Палаточный городок для беженцев с Украины, число которых увеличивается в Чехии, создадут в среду в Праге.

Палаточный городок для беженцев с Украины, число которых увеличивается в Чехии, создадут в среду в Праге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый вице-премьер республики, министр внутренних дел Вит Ракушан.

На данный момент беженцы находятся в залах и коридорах главного вокзала Праги. Так как здание не предназначено для проживания людей, было принято решение построить палаточный городок. В каком месте города он будет разбит, власти не сообщают, отмечает газета Mlada fronta DNES..

С 24 февраля чешские власти выдали 337 151 специальную визу беженцам с Украины. Данный документ позволяет получить временное убежище в республике. Половину из общего числа беженцев в стране составляют дети, а четыре пятых взрослых, покинувших Украину, - женщины.