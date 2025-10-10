В Польше автобус со школьниками столкнулся с грузовиком, есть раненые

В Польше автобус, перевозивший школьников, столкнулся с грузовиком, в результате ДТП шесть человек госпитализированы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на RMF24.

Согласно информации, утром 10 октября автобус столкнулся с грузовиком по дороге между Лесневом и Дажлюбем Поморского воеводства. В автобусе находились около 50 человек, среди них были дети, которые направлялись в школу.

В результате аварии семь человек травмировались, шестерых из них доставили в больницу. По данным правоохранителей, один из пострадавших, 15-летний подросток, был доставлен в больницу с травмой позвоночника.

Причины и обстоятельства аварии расследуются полицией. Предварительные выводы свидетельствуют, что автобус пытался обогнать грузовик, который стоял на светофоре с включенными аварийными огнями. Во время маневра грузовик тронулся и столкнулся с автобусом.

После столкновения с грузовиком автобус оказался в кювете.