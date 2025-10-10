Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    В Польше автобус со школьниками столкнулся с грузовиком, есть раненые

    • 10 октября, 2025
    • 13:56
    В Польше автобус, перевозивший школьников, столкнулся с грузовиком, в результате ДТП шесть человек госпитализированы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на RMF24.

    Согласно информации, утром 10 октября автобус столкнулся с грузовиком по дороге между Лесневом и Дажлюбем Поморского воеводства. В автобусе находились около 50 человек, среди них были дети, которые направлялись в школу.

    В результате аварии семь человек травмировались, шестерых из них доставили в больницу. По данным правоохранителей, один из пострадавших, 15-летний подросток, был доставлен в больницу с травмой позвоночника.

    Причины и обстоятельства аварии расследуются полицией. Предварительные выводы свидетельствуют, что автобус пытался обогнать грузовик, который стоял на светофоре с включенными аварийными огнями. Во время маневра грузовик тронулся и столкнулся с автобусом.

    После столкновения с грузовиком автобус оказался в кювете.

