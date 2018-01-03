В Перу при обрушении моста погибли пять человек

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Не менее пяти человек погибли в Перу в результате обрушения подвесного моста, десятки пропали без вести. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Национальный институт гражданской обороны (INDECI).

"INDECI наблюдает за спасательной операцией после обрушения висячего моста через реку Апуримак в районе Кимбири (провинция Ла-Конвенсьон). Пока известно о пяти утонувших и десятках пропавших", — говорится в заявлении института в Twitter.