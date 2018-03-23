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    В Перу начали рассмотрение вопроса об отставке президента

    В среду Кучински официально заявил о своей отставке

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Конгресс Перу в четверг вечером приступил к рассмотрению поданного президентом страны Педро Кучински прошения об отставке.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает парламент в своем микроблоге в Twitter.

    В среду Кучински официально заявил о своей отставке, и теперь она должна быть официально принята парламентом. Предварительно парламентские партии согласны с отставкой.

    В четверг конгресс начал дебаты по данному вопросу, окончательное голосование ожидается уже в пятницу в присутствии вице-президента Мартина Вискарры, который должен в тот же день принести присягу в качестве нового главы государства на период до 2021 года

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