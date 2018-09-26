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    В Перу более 20 человек погибли в результате падения автобуса с обрыва

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Не менее 23 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса с обрыва на одной из автотрасс Перу.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник местный телеканал Canaln.

    По его данным, ДТП произошло в понедельник вечером. Изначально сообщалось о семи погибших. Автобус сорвался с горной дороги в провинции Чумбивилкас департамента Куско на юго-востоке страны. Высота обрыва в этом месте составляла примерно 200 метров.

    По предварительной информации, причиной инцидента стало столкновение автобуса с другим автомобилем, водитель которого скрылся с места ДТП. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

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