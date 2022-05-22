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В Пентагоне заявили о росте вероятности столкновения с Россией

В Пентагоне заявили о росте вероятности столкновения с Россией Риск международного конфликта с участием великих держав растет.
Другие страны
22 мая 2022 г. 07:42
В Пентагоне заявили о росте вероятности столкновения с Россией

Риск международного конфликта с участием великих держав растет.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Fox News, об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов американских ВС Марк Милли.

Обращаясь к выпускникам военной академии Вест-Пойнт, он призвал их готовиться к такому развитию событий.

"У мира, в который вы выпускаетесь, есть вероятность серьезного международного конфликта с участием великих держав. И эта вероятность растет, а не снижается", - отметил Милли.

Американский генерал во время своего выступления отнес к мировым державам Россию и Китай.

"Сейчас мы сталкиваемся с двумя мировыми державами, Россией и Китаем, каждая из которых располагает значительным военным потенциалом и серьезно намерена изменить нынешние правила, основанные на порядке", - считает он.

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