В Пентагоне заявили о намерении предоставить Украине первые F-16 в этом году

Запад рассчитывает передать Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания в 2024 году.

Запад рассчитывает передать Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

"Мы нацеливаемся на то, чтобы обеспечить Украине первоначальную оперативную готовность по ее программе F-16 в 2024 году. Это будет охватывать обучение летчиков, платформы и, кроме того, подготовку техников, инфраструктуру и запасные части, боеприпасы - все составляющие, за которые ответственна западная коалиция", - заявила представитель Пентагона.

Она выступила на специальном брифинге для журналистов по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по координации поставок Киеву оружия и военной техники.