В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным

Американские морские пехотинцы, охраняющие периметр аэропорта Кабула, забрали у отца-афганца больного ребенка и вернули назад только после того, как ему была оказана медицинская помощь.

Как сообщает Report, об этом сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он объяснил нашумевшие кадры, на которых солдаты принимают младенца из рук у кого-то в толпе, поднимают его на стену и уносят в глубь аэропорта.

"Родитель попросил морских пехотинцев помочь заболевшему ребенку. Морпех, который, как вы видели, перегнулся через стену, забрал ребенка в норвежский госпиталь, который действует в аэропорту. Они оказали ребенку медицинскую помощь и вернули отцу", - сказал Кирби.

Поступок военных он назвал "гуманным актом сострадания".