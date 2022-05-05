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В Пекине и Гонконге смягчили карантинные ограничения

В Пекине и Гонконге смягчили карантинные ограничения На фоне спада заболеваемости COVID-19 Пекин сократил срок карантина по коронавирусу для прибывающих из-за границы, Гонконг снова открыл пляжи и бассейны.
Другие страны
5 мая 2022 г. 12:56
В Пекине и Гонконге смягчили карантинные ограничения

На фоне спада заболеваемости COVID-19 Пекин сократил срок карантина по коронавирусу для прибывающих из-за границы, Гонконг снова открыл пляжи и бассейны.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает АР.

Так, прибывающие в Пекин из-за рубежа теперь должны отбывать 10 дней самоизоляции в гостинице вместо прежних 14, но им по-прежнему нужно будет затем находиться еще неделю на карантине дома с регулярными проверками состояния здоровья.

Сейчас Пекин принимает совсем немного зарубежных рейсов в день, так что послабление скорее можно считать символическим, считает АР.

В Гонконге людям снова разрешили ходить в бассейны и на пляж, заниматься на улице спортом без масок. В ресторанах посетителей разрешили сажать до восьми человек за один стол. Следующие послабления, как ожидаются, будут введены 19 мая, когда ресторанам разрешат работать до полуночи, а барам и клубам - возобновить работу.

В Гонконге смертность от коронавирусной инфекции достигла нуля, тогда как в марте там фиксировали до 300 смертей инфицированных в сутки, напоминает агентство, ссылаясь на официальные данные.

Власти Китая придерживаются нулевой толерантности к коронавирусу и при выявлении первых случаев заражения быстро вводят строгие ограничения.

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