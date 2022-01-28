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В парламенте Японии примут резолюцию, обвиняющую КНР в нарушениях прав человека

В парламенте Японии примут резолюцию, обвиняющую КНР в нарушениях прав человека Правящая и оппозиционные партии Японии приняли в пятницу решение единогласно одобрить в нижней палате парламента проект резолюции, в которой руководство Китая обвиняется в нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и других рег
Другие страны
28 января 2022 г. 08:56
В парламенте Японии примут резолюцию, обвиняющую КНР в нарушениях прав человека

Правящая и оппозиционные партии Японии приняли решение единогласно одобрить в нижней палате парламента проект резолюции, в которой руководство Китая обвиняется в нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и других регионах КНР. Голосование по этому документу предполагается провести 1 февраля.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Kyodo.

Проект резолюции подготовлен группой депутатов нижней палаты от разных партий. Представитель ведущей силы оппозиции, Конституционно-демократической партии, подтвердил в пятницу журналистам в парламенте, что документ получит единогласную поддержку.

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

Как заявили в августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в их распоряжение поступили данные о том, что в исправительных лагерях в СУАР могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров.

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