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В парламенте Франции заявили о рекордно низких запасах топлива в стране

В парламенте Франции заявили о рекордно низких запасах топлива в стране Власти Франции заявили о рекордно низких запасах топлива в стране, и предложили гражданам готовиться к зиме уже сейчас.
Другие страны
13 августа 2022 г. 10:37
В парламенте Франции заявили о рекордно низких запасах топлива в стране

Власти Франции заявили о рекордно низких запасах топлива в стране, и предложили гражданам готовиться к зиме уже сейчас.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила депутат Национального собрания Франции Изабель Валантен.

По ее словам, с начала боевых действий в Украине растет дефицит различных ресурсов. "Полупроводники, сырье, зерновые... Затронуты многочисленные сектора, что вызывает общий рост цен. Так, в частности, происходит и с ископаемыми энергоносителями, которые постоянно дорожают, притом что их запасы находятся на рекордно низком уровне", — сказала Валантен.

Депутат добавила, что сейчас ситуация в сфере энергетики остается под контролем. Однако зимой она может стать неуправляемой, и рост цен может отразиться на покупательской способности граждан. Она предложила уже сейчас разработать "механизм, который позволит подтолкнуть потребителей к тому, чтобы заранее пополнить свои запасы в начале осени 2022 года, чтобы лучше подготовиться к зиме".

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