​В парижском метро совершено нападение с применением кислоты, пострадавший в критическом состоянии

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Один человек получил тяжелые ранения в результате нападения с применением кислоты в парижском метро, сообщает Report со ссылкой на французские СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня утром на 1-й линии парижского метро в результате конфликта между двумя людьми. Нападавший скрылся с места преступления. Столичная полиция ведет его поиски.

Пострадавший находится в критическом состоянии. Подробности и обстоятельства инцидента уточняются.