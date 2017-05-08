В Париже задержаны более 140 участников несанкционированной манифестации

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Парижская полиция задержала более 140 участников манифестации, проведенной накануне вечером после объявления результатов президентских выборов во Франции, сообщает Report со ссылкой на AFP.

При этом отмечается, что большинство задержанных были вскоре отпущены, в настоящий момент под стражей остаются девять человек.

В Париже в несанкционированной манифестации участвовали более 300 радикально настроенных молодых людей. Они выкрикивали лозунг "Ни Макрона, ни Ле Пен", провоцировали сотрудников полиции, бросая в их сторону бутылки и камни. Для усмирения демонстрантов был применен слезоточивый газ.

Также манифестации прошли в ряде других крупных городов Франции - в Лионе, Нанте и Гренобле.