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В Париже проходит акция протеста против сокращения рабочих мест

В Париже проходит акция протеста против сокращения рабочих мест Акция, участники которой выступают с рядом социальных требований и против увольнений в компаниях, проходит в субботу в Париже.
Другие страны
23 января 2021 г. 19:58
В Париже проходит акция протеста против сокращения рабочих мест

Акция, участники которой выступают с рядом социальных требований и против увольнений в компаниях, проходит в субботу в Париже.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

С призывом провести манифестацию, высказать требования о создании рабочих мест выступили ряд французских профсоюзов, в частности CGT ("Всеобщая конфедерация труда").

Колонна участников демонстрации, в числе которых идут также представители движения "желтых жилетов", стартовала от Нацсобрания (нижняя палата парламента) и движется по направлению к штаб-квартире Союза французских предпринимателей (Medef).

До старта колонны выступил лидер левой французской партии "Непокорившася Франция" Жан-Люк Меланшон.

Для обеспечения безопасности мобилизовано большое число полицейских и жандармов, строго направляющих движение колонны.

Акция проходит без инцидентов.

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