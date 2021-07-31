В Париже полиция разгоняет оставшихся на площади Бастилии манифестантов

Сотрудники полиции начали зачищать парижскую площадь Бастилии от участников протестного марша против санитарных пропусков.

Сотрудники полиции начали зачищать парижскую площадь Бастилии от участников протестного марша против санитарных пропусков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в Twitter-аккаунте префектуры столичной полиции граждан призывают расходиться и сообщают, по каким улицам они могут покинуть площадь, ставшую конечной точкой многочасового марша через полгорода.

Тем не менее стычки между агрессивными демонстрантами и полицейскими еще продолжаются. Полиция использует шумовые гранаты и слезоточивый газ, несколько раз применялся водомет на крыше полицейского грузовика. Некоторые участники столкновений с полицией были задержаны, однако точной информации по количеству задержанных, как и по общему количеству участников маршей МВД пока не распространяло.