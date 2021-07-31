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В Париже полиция разгоняет оставшихся на площади Бастилии манифестантов

В Париже полиция разгоняет оставшихся на площади Бастилии манифестантов Сотрудники полиции начали зачищать парижскую площадь Бастилии от участников протестного марша против санитарных пропусков.
Другие страны
31 июля 2021 г. 21:56
В Париже полиция разгоняет оставшихся на площади Бастилии манифестантов

Сотрудники полиции начали зачищать парижскую площадь Бастилии от участников протестного марша против санитарных пропусков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в Twitter-аккаунте префектуры столичной полиции граждан призывают расходиться и сообщают, по каким улицам они могут покинуть площадь, ставшую конечной точкой многочасового марша через полгорода.

Тем не менее стычки между агрессивными демонстрантами и полицейскими еще продолжаются. Полиция использует шумовые гранаты и слезоточивый газ, несколько раз применялся водомет на крыше полицейского грузовика. Некоторые участники столкновений с полицией были задержаны, однако точной информации по количеству задержанных, как и по общему количеству участников маршей МВД пока не распространяло.

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