В Пакистане убит сотрудник посольства США

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Неизвестные застрелили сотрудника посольства США в Пакистане.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, тело мужчины было обнаружено в его доме в Исламабаде, сообщает газета "Доон".

Икбал Баиг работал в пакистанском представительстве Управления по борьбе с наркотиками (агентство в составе министерства юстиции США).

Посольство США в Пакистане воздерживается от комментариев.

Мотивы преступления полиция также пока не уточняет. Известно, что Баиг принадлежал к общине исмаилитов, являющихся мусульманами-шиитами.

Шииты регулярно становятся жертвами нападений в Пакистане, где преобладает суннитское население.

В мае боевики обстреляли в городе Карачи автобус с исмаилитами. В результате атаки погибли почти 50 человек. Всего в результате различных нападений на шиитов в Пакистане за два года погибли более тысячи человек. Ответственность за многие из них взяли на себя пакистанская террористическая суннитская группировка "Лашкар-и-джангви", а также террористическая группировка пакистанских талибов "Техрик-и-талибан Пакистан".