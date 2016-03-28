В Пакистане арестованы 15 человек по подозрению в причастности к теракту в Лахоре

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Пятнадцать человек арестованы за минувшие сутки правоохранительными органами Пакистана по подозрению в причастности к террористическому акту в Лахоре, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Среди задержанных - трое братьев террориста-смертника, личность которого уже удалось установить. Также ведутся обыски и допросы в одной из исламских семинарий Лахора, в которой террорист преподавал исламские дисциплины.

Вечером 27 марта смертник активировал на себе взрывное устройство рядом с городским детским парком. По последним данным, погибли 70 человек, свыше 300 были ранены, большинство жертв и пострадавших – женщины и дети.