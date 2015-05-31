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    В Омане идут переговоры между хуситами и представителями США

    Йеменские власти не участвуют в переговорах

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В Омане начались переговоры между йеменскими хуситами и представителями американских властей, передает Reuters.

    Как отмечается, стороны намерены обсудить пути решения конфликта в Йемене.

    Об этом сообщили в йеменском правительстве.

    «Мы были проинформированы о проведении переговоров, организованных по инициативе американской стороны. Частный американский самолет привез представителей хуситов в Маскат», - заявил пресс-секретарь правительства.

    По его словам, йеменские власти не участвуют в переговорах, информирует Report со ссылкой на «Газета.Ru».

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