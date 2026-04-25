В ОИC осудили атаку беспилотников на Кувейт
- 25 апреля, 2026
- 07:50
Организация исламского сотрудничества (ОИС) осудила атаку дронов на Кувейт.
Об этом Report сообщили в ОИС.
"Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества самым решительным образом осуждает атаку двух дронов со взрывчаткой, прилетевших из Республики Ирак, на два северных сухопутных пограничных поста Государства Кувейт, нарушив суверенитет и безопасность страны", - говорится в сообщении.
Наряду с этим, Генеральный секретариат ОИС выразил полную солидарность с Кувейтом и поддержал меры, принимаемые этой страной для защиты своей безопасности и стабильности.
Напомним, что 24 апреля беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал два пограничных пропускных пункта на границе Кувейста с Ираком.
