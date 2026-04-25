    В ОИC осудили атаку беспилотников на Кувейт

    Другие страны
    • 25 апреля, 2026
    • 07:50
    В ОИC осудили атаку беспилотников на Кувейт

    Организация исламского сотрудничества (ОИС) осудила атаку дронов на Кувейт.

    Об этом Report сообщили в ОИС.

    "Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества самым решительным образом осуждает атаку двух дронов со взрывчаткой, прилетевших из Республики Ирак, на два северных сухопутных пограничных поста Государства Кувейт, нарушив суверенитет и безопасность страны", - говорится в сообщении.

    Наряду с этим, Генеральный секретариат ОИС выразил полную солидарность с Кувейтом и поддержал меры, принимаемые этой страной для защиты своей безопасности и стабильности.

    Напомним, что 24 апреля беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал два пограничных пропускных пункта на границе Кувейста с Ираком.

    Атака дронов Организация исламского сотрудничества (ОИС) Кувейт Ирак
