В одном из супермаркетов Испании мужчина открыл стрельбу

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Мужчина открыл в среду стрельбу в одном из супермаркетов испанского города Оренсе (автономное сообщество Галисия).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Efe.

По его информации, несмотря на то, что в здании находились люди, в результате инцидента никто не пострадал. Отмечается, что мужчина был вооружен ружьем и произвел около шести выстрелов. По предварительным данным, стрелком оказался 35-летний житель города с психологическими проблемами.

Прибывшим к месту инцидента сотрудником правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого. Пока он отказывается разговаривать с полицией. Его мотивы не уточняются. При этом, по словам местных жителей, мужнина регулярно посещал этот супермаркет.