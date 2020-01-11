В ОАЭ объявлен трехдневный траур в связи с кончиной султана Омана

Президент соседних с султанатом Оманом Объединенных Арабских Эмиратов объявил трехдневный траур в стране по случаю кончины султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА новости, об этом говорится в распоряжении президента, выпущенном сегодня министерством по делам президентства ОАЭ.

Официальное оманское телевидение объявило в субботу рано утром, что султан Омана скончался накануне вечером в возрасте 79 лет от продолжительной болезни. Правящей семье Омана удалось сразу прийти к согласию относительно кандидатуры нового султана. Сегодня утром присягу в качестве нового правителя страны принес двоюродный брат покойного султана бывший министр наследия и культуры 66-летний Хейсам бен Тарик Аль Саид.

"Мы выражаем наши самые глубокие соболезнования правящей семье и народу султаната дружеского Омана с большой потерей в лице султана Кабуса бен Саида. Президент Халифа бен Зеид Аль Нахайян оплакивает с большой скорбью и печалью султана Кабуса бен Саида и объявил трехдневный траур в стране", - говорится в указе президента.