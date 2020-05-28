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В Нью-Йорке снижаются темпы роста числа инфицированных COVID-19

​В Нью-Йорке снижаются темпы роста числа инфицированных COVID-19

Число умерших из-за заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк выросло за последние сутки на 74 человека, количество новых случаев заболевания достигло самого низкого показателя за все время пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил губернатор Эндрю Куомо.

"Количество новых случаев COVID-19 снизилось. Это самый низкий показатель", - отметил губернатор.

Согласно приведенным данным, в штате зафиксировали смерть 74 человек из-за коронавируса. 

Отметим, что по информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,70 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 100 576 человек.

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