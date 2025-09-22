Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В Нью-Йорке на фоне начала ГА ООН усилены меры безопасности

    Другие страны
    22 сентября, 2025
    • 02:21
    В Нью-Йорке на фоне начала ГА ООН усилены меры безопасности

    В Нью-Йорке в преддверии начала 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, усилены меры безопасности.

    Как сообщает американское бюро Report, в этом году на традиционной "Неделе высокого уровня" некоторые лидеры впервые выступят с трибуны ассамблеи в качестве глав государств, среди них первая женщина-президент Мексики Клаудия Шейнбаум и глава государства Сирии.

    В то же время, в рамках политики ограниченных виз США, были аннулированы визы некоторых представителей палестинского руководства, государственных и правительственных представителей. Например, президент Махаммед Аббас не сможет лично присутствовать на сессии из-за невозможности получить визу США и выступит посредством видеосвязи.

    В связи с мероприятием улицы вокруг штаб-квартиры ООН перекрыты, на прилегающих территориях несут службу тысячи полицейских, сотрудников специальных и федеральных служб. Усилен контроль в воздушном пространстве, действуют морские и дронные патрули.

    Полиция Нью-Йорка призвала жителей города пользоваться общественным транспортом и быть готовыми к возможным задержкам. Официальные лица заявили, что в настоящее время нет информации о конкретной угрозе, но из-за мероприятия высокого уровня безопасность доведена до максимального уровня.

    Отметим, что в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН примут участие делегации из 193 стран-членов, из них 150 будут представлены на уровне глав государств и правительств.

