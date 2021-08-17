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В Новой Зеландии ввели полный карантин на три дня

В Новой Зеландии ввели полный карантин на три дня Правительство Новой Зеландии объявило о новых санитарных мерах из-за распространения коронавируса внутри страны
Другие страны
17 августа 2021 г. 11:17
В Новой Зеландии ввели полный карантин на три дня

Правительство Новой Зеландии объявило о новых санитарных мерах из-за распространения коронавируса внутри страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, жесткий карантин будет действовать в течение трех дней на всей территории страны и семи - в Окленде и расположенном в 200 км к востоку Короманделе.

В соответствии с ограничениями четвертого уровня все предприятия, учреждения и ведомства в Окленде будут закрыты, общественные мероприятия отменены, а школы и высшие учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Жителям города предписано оставаться дома, а на улице и в общественных местах соблюдать социальную дистанцию в два метра и по возможности надевать маску.

По данным главного санитарного врача страны Эшли Блумфилда, коронавирус был обнаружен у 58-летнего мужчины, проживающей в северном районе Окленда Девенпорте. Он находится в изоляции, а команда сотрудников Министерства здравоохранения Новой Зеландии проверяет всех, кто контактировал с заразившимся в течение последних дней.

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Версия на английском языке New Zealand to introduce three-day lockdown

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