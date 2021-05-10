В Новой Зеландии мужчина ранил ножом несколько человек в супермаркете

Правоохранители также заявили, что расценивают произошедшее как "случайную атаку

Пять человек пострадали в результате атаки с ножом в супермаркете города Данидин на юге Новой Зеландии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное радио RNZ.

Менеджер магазина Countdown Кири Ханнифин подтвердила факт нападения и число пострадавших, двое из них сотрудники супермаркета. Скорая помощь заявила, что все пятеро доставлены в больницу Данидина, трое находятся в критическом состоянии.

Одна из очевидиц произошедшего, как передает радио, заявила, что нападавший, по ее мнению, был под действием наркотиков. Другой очевидец сообщил, что мужчина напал на людей с двумя ножами, его обезвредили посетители магазина и персонал.

"По предварительным данным, пострадали несколько человек. Один человек помещен под стражу", - говорится в заявлении новозеландской полиции.

Правоохранители также заявили, что расценивают произошедшее как "случайную атаку", нападавший находится в больнице. В свою очередь, премьер-министр страны Джасинда Ардерн, как передает радио, подчеркнула, что мотивы нападавшего пока неизвестны, но "ничто не свидетельствует о том, что это был акт внутреннего терроризма".