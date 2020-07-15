В Норвегии совершены три нападения с ножом, есть погибшая и раненые

Один человек погиб, два получили ножевые ранения в результате нападения минувшей ночью в городе Сарпсборге на юго-востоке Норвегии.

Один человек погиб, два получили ножевые ранения в результате нападения минувшей ночью в городе Сарпсборге на юго-востоке Норвегии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Норвежская государственная телерадиокомпания.

По ее информации, одна из раненных в ходе инцидента женщин умерла в больнице. Еще одна пострадавшая находится в критическом состоянии. Нападения были совершены в разных точках города.

Полицейское управление востока страны информировало на своей странице в Twitter о задержании одного человека, подозреваемого в совершении нападений. При этом сотрудники правопорядка подчеркивают, что преступник мог действовать не один и призывают жителей Сарпсборга оставаться дома.