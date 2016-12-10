В Нигерии в результате двух взрывов погибли 56 человек

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Число погибших в результате двух взрывов, прогремевших одновременно на разных концах рынка в нигерийском городе Мадагали на северо-востоке Нигерии, увеличилось до 56.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на председателя окружных властей Юсуфа Мохаммеда.

Ранее сообщалось о 45 жертвах.

По данным Мохаммеда, в результате инцидента погибли 56 человек и еще 57 получили ранения.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.