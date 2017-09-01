В Нигерии в результате ДТП с участием автобуса погибли 19 человек

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 19 человек погибли в результате ДТП в Нигерии, сообщает Report со ссылкой на «Синьхуа».
Лобовое столкновение пассажирского автобуса и грузовика произошло в штате Эдо на юге страны.
Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 19 человек погибли в результате ДТП в Нигерии, сообщает Report со ссылкой на «Синьхуа».
Лобовое столкновение пассажирского автобуса и грузовика произошло в штате Эдо на юге страны.
News DepartmentАвтор новости
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