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    ​В Нигерии в результате терактов погибли 7 человек, 30 человек ранено

    Нигерийские власти опасаются, что число жертв будет расти

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В городе Кано на севере Нигерии в результате двух взрывов на рынке погибли по меньшей мере семь человек, более 30 ранены.

    Как передает Report, рынок текстиля в Кано пользуется популярностью не только в Нигерии, но и в соседних странах, поэтому на нем всегда очень много посетителей.

    Нигерийские власти опасаются, что число жертв будет расти.

    В прошлом месяце в результате нападения на мечеть боевиков "Боко Харам" в Кано погибли более 100 человек.

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