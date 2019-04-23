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В Нигерии полицейский въехал в толпу во время празднования Пасхи

​В Нигерии полицейский въехал в толпу во время празднования Пасхи
© Foto: Global Look Press/Xinhua/Zhang Baoping

По меньшей мере восемь человек погибли в нигерийском штате Гомбе, где полицейский совершил наезд на толпу, участвовавшую в праздничном шествии по случаю Пасхи.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на местную полицию.

По его данным, еще 30 человек получили ранения. Отмечается, что большая часть потерпевших - подростки.

Полиция предполагает, что наезд был совершен намерено, его причиной стала ссора полицейского с участниками процессии.

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