​В Нигерии полицейский въехал в толпу во время празднования Пасхи

© Foto: Global Look Press/Xinhua/Zhang Baoping https://report.az/storage/news/d3402eb01347b99465e533b93cca8f3b/6c2b3297-149d-4cb5-9407-5bfe6d51f660_292.jpg

По меньшей мере восемь человек погибли в нигерийском штате Гомбе, где полицейский совершил наезд на толпу, участвовавшую в праздничном шествии по случаю Пасхи.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на местную полицию.

По его данным, еще 30 человек получили ранения. Отмечается, что большая часть потерпевших - подростки.

Полиция предполагает, что наезд был совершен намерено, его причиной стала ссора полицейского с участниками процессии.