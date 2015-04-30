В Нигерии освобождено еще 160 заложников из плена "Боко Харам"

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Войскам Нигерии удалось освободить еще 160 женщин и детей из плена террористической группировки "Боко Харам". Об этом сообщает CNN со ссылкой на военные источники.

"Мы продолжаем работать над подсчетом фактического числа освобожденных заложников, но я могу сказать, что мы освободили около 60 женщин и 100 детей", - отметил представитель армии.

По данным военных, заложники были освобождены в ходе спасательной операции в лесу Симбиза.

Ранее стало известно, что армия Нигерии спасла 200 девочек и 93 женщин, взятых в заложники боевиками "Боко Харам", передает Report со ссылкой на Газета.Ru.