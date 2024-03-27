В Нигерии боевики убили 2 человек и захватили в заложники 14 рабочих

Боевики совершили нападение на город Цафе, расположенный на территории нигерийского штата Замфара, убив одного из командиров региональной службы охраны, а также чиновника местного правительства.

Боевики совершили нападение на город Цафе, расположенный на территории нигерийского штата Замфара, убив одного из командиров региональной службы охраны, а также чиновника местного правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор штата Дауда Лаваль.

"Наряду с двойным убийством террористы захватили в заложники 14 рабочих, которые строили автомобильную дорогу", - приводит его слова нигерийская газета Premium times.

Нападение на Цафе произошло менее чем через 24 часа после другого нападения в штате Замфара, когда боевики убили в поселке Гидан-Зума 11 человек и захватили в заложники еще 20.