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В Нигерии боевики убили 2 человек и захватили в заложники 14 рабочих

В Нигерии боевики убили 2 человек и захватили в заложники 14 рабочих Боевики совершили нападение на город Цафе, расположенный на территории нигерийского штата Замфара, убив одного из командиров региональной службы охраны, а также чиновника местного правительства.
Другие страны
27 марта 2024 г. 17:29
В Нигерии боевики убили 2 человек и захватили в заложники 14 рабочих

Боевики совершили нападение на город Цафе, расположенный на территории нигерийского штата Замфара, убив одного из командиров региональной службы охраны, а также чиновника местного правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор штата Дауда Лаваль.

"Наряду с двойным убийством террористы захватили в заложники 14 рабочих, которые строили автомобильную дорогу", - приводит его слова нигерийская газета Premium times.

Нападение на Цафе произошло менее чем через 24 часа после другого нападения в штате Замфара, когда боевики убили в поселке Гидан-Зума 11 человек и захватили в заложники еще 20.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada yaraqlılar 2 nəfəri öldürüb, 14 işçini girov götürüb
Версия на английском языке Gunmen in Nigeria kill 2 people, take 14 workers hostage

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