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    В немецком Фехингене неизвестный открыл стрельбу по прохожим, есть жертвы

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина открыл стрельбу в германском населенном пункте Фехинген (федеральная земля Саар).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу телерадиостанция Saarbrücker Rundfunk со ссылкой на местную полицию.

    В результате инцидента погибли два человека, несколько пострадали. О том, что преступление может быть связано с терроризмом, речи пока не идет. По предварительным данным, жертвы являются членами одной семьи.

    Подозреваемый задержан, угрозы для граждан нет. Других подробностей не приводится.

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