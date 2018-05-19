В немецком Фехингене неизвестный открыл стрельбу по прохожим, есть жертвы

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина открыл стрельбу в германском населенном пункте Фехинген (федеральная земля Саар).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу телерадиостанция Saarbrücker Rundfunk со ссылкой на местную полицию.

В результате инцидента погибли два человека, несколько пострадали. О том, что преступление может быть связано с терроризмом, речи пока не идет. По предварительным данным, жертвы являются членами одной семьи.

Подозреваемый задержан, угрозы для граждан нет. Других подробностей не приводится.