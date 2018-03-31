В НАТО назвали условия для возвращения к сотрудничеству с Россией

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ НАТО и Россия возобновят былое сотрудничество, когда Москва "начнет действовать в соответствии с международным правом", заявил глава военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел.

Как передает Report,об этом сообщает военного чешское издание Aktualne

"Мы хотим избежать конфронтации, но не можем игнорировать то, как Россия нарушает международные нормы. Невозможно вернуться к классическому сотрудничеству, пока Россия не будет действовать в соответствии с международным правом", — передает слова военного чешское издание.