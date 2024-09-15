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В Мьянме из-за последствий тайфуна "Яги" погибли 74 человека

В Мьянме из-за последствий тайфуна "Яги" погибли 74 человека В Мьянме в результате наводнений и оползней, вызванных супертайфуном "Яги", погибло не менее 74 человек, 89 пропали без вести.
Другие страны
15 сентября 2024 г. 00:37
В Мьянме из-за последствий тайфуна Яги погибли 74 человека

В Мьянме в результате наводнений и оползней, вызванных супертайфуном "Яги", погибло не менее 74 человек, 89 пропали без вести.

Как передает Report со ссылкой на ABC, об этом сообщило государственное телевидение азиатской республики.

Согласно информации, из-за последствий наводнения около 240 тыс. жителей Мьянмы вынужденно покинули свои дома.

"В результате наводнений в центральной и восточной частях страны были повреждены 24 моста, 375 школьных зданий, один буддийский монастырь, пять плотин, четыре пагоды (буддистский храм - ред.), 14 электрических трансформаторов, 456 фонарных столбов и более 65 тыс. домов", - говорится в отчете местных властей.

Отмечается, что со среды в Мьянме затопило низменные районы в центральных регионах Мандалай и Баго, а также восточную часть штата Шан, больше всего пострадала столица Мьянмы Нейпьидо.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, в начале сентября в Мьянме уже насчитывалось 3,4 млн переселенцев, в основном из-за войны и беспорядков последних лет.

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