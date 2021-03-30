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В Мозамбике свыше 800 человек пропали без вести после атаки на город

В Мозамбике свыше 800 человек пропали без вести после атаки на город В Мозамбике после нападения исламистских группировок пропавшими без вести числятся более 800 человек
Другие страны
30 марта 2021 г. 23:36
В Мозамбике свыше 800 человек пропали без вести после атаки на город

В Мозамбике после нападения исламистских группировок пропавшими без вести числятся более 800 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующие данные приводит местный волонтер Джоана Мартинс.

Ранее в Евросоюзе рассказали, что рассмотрят вопрос отправки военной помощи властям страны в город, захваченный исламистами. Группировки напали на город Пальма 26 марта. Местные жители вынуждены скрываться в лесах. Военные пытаются отбить город от радикальных исламистов.

В ООН заявили, что в ходе боев погибли десятки человек.

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