В Мозамбике свыше 800 человек пропали без вести после атаки на город

В Мозамбике после нападения исламистских группировок пропавшими без вести числятся более 800 человек.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующие данные приводит местный волонтер Джоана Мартинс.
Ранее в Евросоюзе рассказали, что рассмотрят вопрос отправки военной помощи властям страны в город, захваченный исламистами. Группировки напали на город Пальма 26 марта. Местные жители вынуждены скрываться в лесах. Военные пытаются отбить город от радикальных исламистов.
В ООН заявили, что в ходе боев погибли десятки человек.