В Мозамбике свыше 800 человек пропали без вести после атаки на город

В Мозамбике после нападения исламистских группировок пропавшими без вести числятся более 800 человек

В Мозамбике после нападения исламистских группировок пропавшими без вести числятся более 800 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующие данные приводит местный волонтер Джоана Мартинс.

Ранее в Евросоюзе рассказали, что рассмотрят вопрос отправки военной помощи властям страны в город, захваченный исламистами. Группировки напали на город Пальма 26 марта. Местные жители вынуждены скрываться в лесах. Военные пытаются отбить город от радикальных исламистов.

В ООН заявили, что в ходе боев погибли десятки человек.