В Мозамбике около 4 тыс. человек стали беженцами за последний месяц

Около 4 тыс. человек бежали в нынешнем месяце на севере Мозамбика из своих домов из-за насилия радикальных боевиков, которые расширили зону действий на новый регион.

Около 4 тыс. человек бежали в нынешнем месяце на севере Мозамбика из своих домов из-за насилия радикальных боевиков, которые расширили зону действий на новый регион.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местные власти.

"На текущий день мы насчитали 3 803 перемещенных лица, которые покинули округ Мекула в провинции Ньяса, - заявил собеседник агентства. - Ежедневно прибывают люди, которые спасаются от нападений боевиков".

Ньяса граничит на востоке с провинцией Кабу-Делгадо, где с 2017 года действуют отряды исламистских террористических группировок "Ансар ас-Сунна" (ранее именовавших себя "Аш-Шабаб") и "Центральноафриканская провинция ИГ", которая является структурой ИГИЛ.