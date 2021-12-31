О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Мозамбике около 4 тыс. человек стали беженцами за последний месяц

В Мозамбике около 4 тыс. человек стали беженцами за последний месяц Около 4 тыс. человек бежали в нынешнем месяце на севере Мозамбика из своих домов из-за насилия радикальных боевиков, которые расширили зону действий на новый регион.
Другие страны
31 декабря 2021 г. 20:24
В Мозамбике около 4 тыс. человек стали беженцами за последний месяц

Около 4 тыс. человек бежали в нынешнем месяце на севере Мозамбика из своих домов из-за насилия радикальных боевиков, которые расширили зону действий на новый регион.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местные власти.

"На текущий день мы насчитали 3 803 перемещенных лица, которые покинули округ Мекула в провинции Ньяса, - заявил собеседник агентства. - Ежедневно прибывают люди, которые спасаются от нападений боевиков".

Ньяса граничит на востоке с провинцией Кабу-Делгадо, где с 2017 года действуют отряды исламистских террористических группировок "Ансар ас-Сунна" (ранее именовавших себя "Аш-Шабаб") и "Центральноафриканская провинция ИГ", которая является структурой ИГИЛ.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Курс турецкой лиры снизился на 6%
Курс турецкой лиры снизился на 6%
27 декабря 2021 г. 11:04
Спортсмен, нокаутированный Забитом Самедовым, скончался от коронавируса
ВидеоСпортсмен, нокаутированный Забитом Самедовым, скончался от коронавируса
26 декабря 2021 г. 11:16
Дед Мороз и Снегурочка в бакинском метро
ФотоДед Мороз и Снегурочка в бакинском метро
26 декабря 2021 г. 11:37
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из Шуши
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из Шуши
25 декабря 2021 г. 17:37
В Баку открылась самая крупная и современная Ветеринарная клиника на Южном Кавказе
ФотоВ Баку открылась самая крупная и современная Ветеринарная клиника на Южном Кавказе
28 декабря 2021 г. 20:01
В Азербайджане вводятся ограничения на срок действия ковид-паспортов
В Азербайджане вводятся ограничения на срок действия ковид-паспортов
28 декабря 2021 г. 17:57
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
28 декабря 2021 г. 12:32
Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
24 декабря 2021 г. 22:37
В иранской провинции Ардебиль открывается пункт пропуска с Азербайджаном
В иранской провинции Ардебиль открывается пункт пропуска с Азербайджаном
27 декабря 2021 г. 07:54
Названы даты зимних каникул для школьников
Названы даты зимних каникул для школьников
28 декабря 2021 г. 11:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi