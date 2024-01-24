В Монголии взорвался грузовик с газом, сообщается о десятках погибших

В столице Монголии Улан-Баторе не менее 24 человек погибли в результате взрыва грузовика с 60 тоннами газа.

В столице Монголии Улан-Баторе не менее 24 человек погибли в результате взрыва грузовика с 60 тоннами газа.

Об этом Report со ссылкой на издание CentralAsia.

Отмечается, что взрыв произошел после ДТП на трассе в районе жилого массива и недалеко от крупных рынков. На месте ЧП на десятки метров поднялся огненный столб с облаком, затем сразу начался пожар.

По словам очевидцев ЧП, взрывная волна ощущалась даже за сотни метров от эпицентра.

Согласно предварительным данным, в результате ЧП погибли как минимум 24 человека, трое из них — пожарные. Эти цифры пока официально не подтверждены.