В Молдавии потребовали от России миллиарды за оккупацию Приднестровья

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Спикер парламента Молдавии Андриан Канду назвал российских миротворцев в Приднестровье оккупационными силами и обвинил Россию в нарушении международного права.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом спикер сказал в интервью газете Latvijas Avize.

Он также сообщил, что Молдавия собирается обратиться в международную юридическую компанию, которая подсчитает, какие финансовые потери понесла страна от присутствия российских военных в регионе в течение 25 лет. По его словам, счет будет “измеряться в миллиардах долларов”.

Политик сообщил о стремлении выстроить с Россией уважительные отношения, но подчеркнул, что он считает партнерами Молдавии ЕС и США.

“Как проевропейская партия, мы хотим не конфликта с Россией, а отношений, основанных на взаимном уважении, чтобы Россия взаимодействовала с нами на равных, а не как со страной второго или третьего сорта”, — добавил Канду.