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В Могадишо при взрыве погибли пять человек

В Могадишо при взрыве погибли пять человек Террорист-смертник подорвался в четверг в сомалийской столице Могадишо недалеко от здания штаб-квартиры национальной разведки.
Другие страны
19 августа 2021 г. 23:17
В Могадишо при взрыве погибли пять человек

Не менее 5 человек погибли, несколько пострадали при взрыве, устроенном террористом-смертником в чайной лавке в столице Сомали Могадишо.

Как передает Report, об этом сообщил местный портал Garowe.

"Минимум пять человек погибли и несколько получили ранения в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в чайной лавке в Могадишо", - отмечается в Twitter портала.

По предварительным данным, террорист взорвал бомбу возле штаб-квартиры Национального агентства разведки и безопасности (NISA).

20:20

Террорист-смертник подорвался в сомалийской столице Могадишо недалеко от здания штаб-квартиры национальной разведки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Garowe.

По информации, взрыв произошел в чайной, расположенной на оживленном перекрестке. Очевидцы передают о пострадавших, однако их число пока неизвестно.

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Версия на азербайджанском языке Moqadişoda partlayış olub, ölənlər və yaralananlar var
Версия на английском языке Suicide bomber attacks restaurant near intelligence headquarters

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