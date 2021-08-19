В Могадишо при взрыве погибли пять человек

Террорист-смертник подорвался в четверг в сомалийской столице Могадишо недалеко от здания штаб-квартиры национальной разведки.

Не менее 5 человек погибли, несколько пострадали при взрыве, устроенном террористом-смертником в чайной лавке в столице Сомали Могадишо.

Как передает Report, об этом сообщил местный портал Garowe .

"Минимум пять человек погибли и несколько получили ранения в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в чайной лавке в Могадишо", - отмечается в Twitter портала.

По предварительным данным, террорист взорвал бомбу возле штаб-квартиры Национального агентства разведки и безопасности (NISA).

20:20

Террорист-смертник подорвался в сомалийской столице Могадишо недалеко от здания штаб-квартиры национальной разведки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Garowe.

По информации, взрыв произошел в чайной, расположенной на оживленном перекрестке. Очевидцы передают о пострадавших, однако их число пока неизвестно.