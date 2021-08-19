В Могадишо при взрыве погибли пять человек

Не менее 5 человек погибли, несколько пострадали при взрыве, устроенном террористом-смертником в чайной лавке в столице Сомали Могадишо.
Как передает Report, об этом сообщил местный портал
"Минимум пять человек погибли и несколько получили ранения в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в чайной лавке в Могадишо", - отмечается в Twitter портала.
По предварительным данным, террорист взорвал бомбу возле штаб-квартиры Национального агентства разведки и безопасности (NISA).
Террорист-смертник подорвался в сомалийской столице Могадишо недалеко от здания штаб-квартиры национальной разведки.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Garowe.
По информации, взрыв произошел в чайной, расположенной на оживленном перекрестке. Очевидцы передают о пострадавших, однако их число пока неизвестно.