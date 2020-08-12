О нас
Report Georgia

В мире от COVID-19 скончались свыше 737 тыс. человек

В мире от COVID-19 скончались свыше 737 тыс. человек Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 20 миллионов, скончались свыше 737 тысяч человек.
Другие страны
12 августа 2020 г. 22:32
В мире от COVID-19 скончались свыше 737 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 20 миллионов, скончались свыше 737 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За последние сутки, по информации ВОЗ, в мире выявили 214 985 новых случаев заражения и 4 835 летальных исходов. Общее число случаев инфицирования, таким образом, достигло 20 162 474, а число смертей - 737 417.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением
12 августа 2020 г. 14:51
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Водитель без страховки совершил ДТП
ФотоВодитель без страховки совершил ДТП
11 августа 2020 г. 22:14
В Азербайджане отметят 100-летие Ахмедийи Джебраилова
ФотоВ Азербайджане отметят 100-летие Ахмедийи Джебраилова
11 августа 2020 г. 18:16
Мевлют Чавушоглу: Мы увеличим объем закупаемого у Азербайджана газа
Мевлют Чавушоглу: Мы увеличим объем закупаемого у Азербайджана газа
11 августа 2020 г. 14:18
На следующей неделе начинается месяц Мухаррам
На следующей неделе начинается месяц Мухаррам
10 августа 2020 г. 10:41
К азербайджано-турецким учениям привлечен спецназ
ФотоК азербайджано-турецким учениям привлечен спецназ
9 августа 2020 г. 11:55
ГЭЦ обнародовал график второго этапа приемных экзаменов
ГЭЦ обнародовал график второго этапа приемных экзаменов
7 августа 2020 г. 14:34
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
6 августа 2020 г. 17:47
ИВ: Улицу Ази Аланова не переименовывали в улицу Полада Гашимова
ИВ: Улицу Ази Аланова не переименовывали в улицу Полада Гашимова
6 августа 2020 г. 10:10

Последние новости

22:32
В мире от COVID-19 скончались свыше 737 тыс. человек Другие страны
22:20
В Израиле нашли следы самой древней кремации Это интересно
21:57
В Испании госпитализировали 16 человек с новым вирусным заболеванием Другие страны
21:49
Предсказали третью волну коронавируса Здоровье
21:20
Найден важный для нейтрализации малярии человеческий белок Здоровье
21:08
Кипр усложняет процедуру получения гражданства за инвестиции Бизнес
20:59
На юге Украины подтвердили случай сибирской язвы Другие страны
20:34
Суточная добыча нефти в США за неделю снизилась на 300 тыс. баррелей Энергетика
20:29
В Париже голый мужчина напал на полицейских Другие страны
20:15
ФотоПрезидент ознакомился с доставленными в Баку "Лондонскими такси"ОБНОВЛЕНО Инфраструктура
19:50
Три человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Шотландии Другие страны
19:29
ФотоЧемпионат мира по шоссейному велоспорту отменен Индивидуальные
19:06
В США закрывают пляжи и парки из-за роста заболеваемости COVID-19 Другие страны
18:42
Объяснена необычная особенность коронавируса Здоровье
18:40
Жители Грузии оценили отношения с Азербайджаном В регионе
Вся новостная лента