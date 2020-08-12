В мире от COVID-19 скончались свыше 737 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 20 миллионов, скончались свыше 737 тысяч человек.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
За последние сутки, по информации ВОЗ, в мире выявили 214 985 новых случаев заражения и 4 835 летальных исходов. Общее число случаев инфицирования, таким образом, достигло 20 162 474, а число смертей - 737 417.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.