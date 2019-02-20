В МИД Кубы обвинили США в переброске войск к Венесуэле

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Глава Министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что американские власти перебросили свои войска к территории Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, cоответствующее заявление министр сделал во время своего выступления на пресс-конференции в Гаване.

«У меня есть все данные, которые позволяют утверждать, что осуществляются полёты с американских баз, где действуют подразделения специальных операций и морская пехота, используемые для таких акций, в рамках подготовки действий против Венесуэлы», — сказал он.

Как уточнил глава внешнеполитического ведомства, данные полёты не связаны с оказанием гуманитарной помощи Венесуэле.