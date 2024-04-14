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В МИД Египта заявили, что контактируют со сторонами эскалации и пытаются сдержать ситуацию

В МИД Египта заявили, что контактируют со сторонами эскалации и пытаются сдержать ситуацию Египет поддерживает контакты со всеми сторонами нынешней эскалации напряженности на Ближнем Востоке и стремится сдержать ситуацию, чтобы не допустить нового витка опасной нестабильности в регионе.
Другие страны
14 апреля 2024 г. 02:02
В МИД Египта заявили, что контактируют со сторонами эскалации и пытаются сдержать ситуацию

Египет поддерживает контакты со всеми сторонами нынешней эскалации напряженности на Ближнем Востоке и стремится сдержать ситуацию, чтобы не допустить нового витка опасной нестабильности в регионе.

Как передает Report, об этом заявило египетское внешнеполитическое ведомство на фоне начавшейся атаки Ирана по территории Израиля.

"Египет подтверждает, что контактирует со всеми заинтересованными сторонами, чтобы попытаться сдержать ситуацию, остановить эскалацию напряженности и избавить Ближний Восток от риска сползания в опасный водоворот нестабильности, которая угрожает интересам всех народов региона", - указывается в заявлении МИД.

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