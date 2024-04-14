В МИД Египта заявили, что контактируют со сторонами эскалации и пытаются сдержать ситуацию

Египет поддерживает контакты со всеми сторонами нынешней эскалации напряженности на Ближнем Востоке и стремится сдержать ситуацию, чтобы не допустить нового витка опасной нестабильности в регионе.

Египет поддерживает контакты со всеми сторонами нынешней эскалации напряженности на Ближнем Востоке и стремится сдержать ситуацию, чтобы не допустить нового витка опасной нестабильности в регионе.

Как передает Report , об этом заявило египетское внешнеполитическое ведомство на фоне начавшейся атаки Ирана по территории Израиля.

"Египет подтверждает, что контактирует со всеми заинтересованными сторонами, чтобы попытаться сдержать ситуацию, остановить эскалацию напряженности и избавить Ближний Восток от риска сползания в опасный водоворот нестабильности, которая угрожает интересам всех народов региона", - указывается в заявлении МИД.