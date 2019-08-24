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В МИД Британии призвали КНДР остановить испытания ракет

В МИД Британии призвали КНДР остановить испытания ракет

В МИД Великобритании призвали Северную Корею прекратить испытания ракет и возобновить переговоры с США.

Как передает Report, об этом сообщают представители ведомства.

«Мы огорчены тем, что Северная Корея провела новые испытания ракет малой дальности», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также в министерстве отметили, что данные испытания нарушают множество резолюций СБ ООН.

«Полная, необратимая и поддающаяся проверке денуклеаризация - это путь к мирному и более богатому будущему северокорейского народа», — указано в тексте. 

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