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    В Мексике задержали лидера крупнейшего наркокартеля страны

    Хосе Мария Гисар Валенсия, также известный как Z43 и Эль Чарли, был задержан сотрудниками управления ВМФ при содействии федеральной полиции© РИА Новости

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Мексики задержали предполагаемого лидера одного из самых могущественных наркокартелей страны "Лос-Сетас", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным издания Heraldo de Mexico, Хосе Мария Гисар Валенсия, также известный как "Z43" и "Эль Чарли", был задержан накануне сотрудниками управления военно-морского флота при содействии федеральной полиции.

    Гисар Валенсия, имеющий американское происхождение, считается ответственным за ввоз кокаина и метамфетамина на территорию США. Также он руководил перевозками наркотиков из Гватемалы в Мексику.

    Главы МВД страны Альфонсо Наваррете Прида поблагодарил правоохранительные органы за проделанную работу.

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