О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после коронавируса

В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после коронавируса Врачи штата Мехико выявили у 34-летнего мужчины с диабетом мукормикоз, заражение и осложнение грибковой инфекции произошло после перенесенного COVID-19, теперь жизнь пациента в опасности.
Другие страны
4 июня 2021 г. 05:23
В Мексике выявили черную плесень у пациента после коронавируса

Врачи штата Мехико выявили у 34-летнего мужчины с диабетом мукормикоз, заражение и осложнение грибковой инфекции произошло после перенесенного COVID-19, теперь жизнь пациента в опасности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило издание Milenio.

"Отоларинголог диагностировал у него мукормикоз, "черную плесень"... Ему срочно нужна операция", - сообщил брат пациента.

По информации издания, Грегорио Авенданьо диагностировали COVID-19 10 мая. Несмотря на диабет, он без проблем перенес заболевание дома и вышел на работу после сдачи отрицательного теста. Состояние Авенданьо ухудшилось 26 мая, он перестал есть, а через три дня был доставлен в больницу с параличом лицевого нерва. К 1 июня пациент перестал говорить, и сейчас врачи собираются удалять ему левый глаз. Родные, ссылаясь на врачей, говорят об опасности заражения мозга и летального исхода.

Отметим, что мукормикоз, или "черная плесень" - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с коронавирусом.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Qara kif” xəstəliyi Meksikada

Другие новости из категории

В Белом доме подтвердили встречу Эрдогана с Байденом
В Белом доме подтвердили встречу Эрдогана с Байденом
4 июня 2021 г. 02:40
Салливан встретился с советником президента Франции
Салливан встретился с советником президента Франции
4 июня 2021 г. 02:32
СМИ: чешский парламент не вынес вотум недоверия правительству Бабиша
СМИ: чешский парламент не вынес вотум недоверия правительству Бабиша
4 июня 2021 г. 01:58
Байден подписал меморандум о борьбе с коррупцией в мире
Байден подписал меморандум о борьбе с коррупцией в мире
4 июня 2021 г. 00:42
Борис Джонсон получил вторую дозу вакцины
Борис Джонсон получил вторую дозу вакцины
3 июня 2021 г. 23:22
Байден подписал указ о запрете покупать акции 59 китайских компаний
Байден подписал указ о запрете покупать акции 59 китайских компаний
3 июня 2021 г. 22:57
Байден отметил 70-летний юбилей супруги на пляже
Байден отметил 70-летний юбилей супруги на пляже
3 июня 2021 г. 21:55
В одном из отелей Мадрида возник сильный пожар
В одном из отелей Мадрида возник сильный пожар
3 июня 2021 г. 21:49
ВОЗ: Африка находится на пороге третьей волны коронавируса
ВОЗ: Африка находится на пороге третьей волны коронавируса
3 июня 2021 г. 20:56
Пандемия снизила рождаемость в США примерно на 16%
Пандемия снизила рождаемость в США примерно на 16%
3 июня 2021 г. 20:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi