В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после коронавируса

Врачи штата Мехико выявили у 34-летнего мужчины с диабетом мукормикоз, заражение и осложнение грибковой инфекции произошло после перенесенного COVID-19, теперь жизнь пациента в опасности.

Врачи штата Мехико выявили у 34-летнего мужчины с диабетом мукормикоз, заражение и осложнение грибковой инфекции произошло после перенесенного COVID-19, теперь жизнь пациента в опасности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщило издание Milenio.

"Отоларинголог диагностировал у него мукормикоз, "черную плесень"... Ему срочно нужна операция", - сообщил брат пациента.

По информации издания, Грегорио Авенданьо диагностировали COVID-19 10 мая. Несмотря на диабет, он без проблем перенес заболевание дома и вышел на работу после сдачи отрицательного теста. Состояние Авенданьо ухудшилось 26 мая, он перестал есть, а через три дня был доставлен в больницу с параличом лицевого нерва. К 1 июня пациент перестал говорить, и сейчас врачи собираются удалять ему левый глаз. Родные, ссылаясь на врачей, говорят об опасности заражения мозга и летального исхода.

Отметим, что мукормикоз, или "черная плесень" - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с коронавирусом.