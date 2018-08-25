В Мексике наркоторговцы перепутали жертв и застрелили футболиста

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Бандиты одного из мексиканских наркокартелей перепутали своих врагов в криминальном бизнесе и в итоге по ошибке убили 16-летнего футболиста Кристиана Эрнандеса и его мать Фабиолу.

Как передает Report, они были застрелены в собственном автомобиле.

Также в результате нападения пострадали глава семейства и несовершеннолетняя сестра Эрнандеса. Инцидент случился 24 августа на мексикано-американской границе.

Отмечается, что преступники просто перепутали автомобиль и, не разобравшись, открыли огонь по находившимся в салоне людям.

Кристиан Эрнандес выступал на родине за "Реал Сан Косме". Мексиканская Футбольная федерация уже принесла семье погибшего свои соболезнования.