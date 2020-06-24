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В Мексике число жертв землетрясения возросло до семи человек

​В Мексике число жертв землетрясения возросло до семи человек

Губернатор штата Оахака, на который пришелся основной удар землетрясения во вторник, сообщил о семи жертвах стихийного бедствия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал Алехандро Мурат в обращении, опубликованном в Twitter.

"Выражаю соболезнования семи семьям, которые потеряли родных - пятерых мужчин и двух женщин", - сказал он.

Чиновник сообщил о восстановлении дорожной инфраструктуры штата - федеральных трасс и мостов, которые пострадали от оползней. Электросети, по его словам, работают у 95% пользователей, однако в нескольких муниципалитетах водопровод и канализация полностью вышли из строя.

На территории южного штата землетрясение повредило более 2 тыс. жилых домов, 55 школ и институтов. Всего о различных разрушениях сообщили 85 муниципалитетов штата. Мурат отдельно выделил состояние больниц, принимающих пациентов с коронавирусом - незначительно повреждены две из них, что не мешает нормальной работе.

Гостиничная и туристическая инфраструктура прибрежного региона, а также четыре аэропорта не понесли серьезного ущерба.

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